Arda Güler'in Öğretmeni İlk Kez Anlattı: O Anı Herkesi Duygulandırdı

Türkiye A Milli Takım ve İspanya'nın dev ligi La Liga'da Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Arda Güler, medya platformu The Players' Tribune için kaleme aldığı "Ülkemin Çocuklarına Mektubum" adındaki mektubuyla okuyan herkesi duygulandırdı. Arda'nın imkanları kısıtlı bir aileden gelip dünya çapında tanınan bir futbol yıldızına dönüşmesini anlattığı mektubu, Ankara'da okuduğu okuldaki öğrencilere de dağıtıldı.

Mektubunda kendisinden sonra gelen nesle örnek olmak istediğini ifade eden Arda, "Her şeyden önce, Türk futbolunun yeni nesline yol göstermek istiyorum. Türk futbolunun büyük umudu olduğumu biliyorum ama tek olmak istemiyorum. Herkesin önünü açmak istiyorum. Bu mektubu okuyan sizleri kastediyorum" sözlerini kaleme aldı. Mektubunun okuduğu okuldaki öğrencilere ulaştırılmasını bizzat isteyen Arda, 550 mektup ile 40 tane topunu Etimesgut'taki Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu'na gönderdi.

'UMARIM BİZ DE ARDA AĞABEY GİBİ OLURUZ'

Okul müdürü Mehmet Şahin ve öğretmenler tarafından mektup ve toplar dağıtılırken, öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Öğrencilerden Tuana Ecren Koç, milli futbolcuyu çok sevdiğini söyleyerek, "Arda ağabeyi sınıfça tanıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Umarım çok daha büyük bir futbolcu olur. Bizim okuldan mezun oldu. Umarım biz de onun gibi başarılı oluruz" dedi.

'ARDA ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ'

Arda Güler'in ilkokul öğretmeni Feyman Çimen ise Arda'nın öğretmeni olduğu için çok mutlu olduğunu ve onun başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Arda çok ahlaklı ve herkese yardım eden bir çocuktu. Çok kitap okur ve matematiği çok severdi. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurardı. Hatta çocuk yaşlarında bile iyi bir futbolcuydu. Bilgi yarışmalarında Arda'ya görev veriyordum" ifadelerini kullandı.

'ONUNLA GURUR DUYUYORUM'

Arda'nın ortaokuldaki sınıf öğretmeni Ruken Güven de milli futbolcuyu ilk kez 5. sınıfta tanıdığını anlatarak şöyle konuştu:

"Çok sevimli ve sessiz bir çocuktu. Onu top peşinde koştururken gördüğümde çok şaşırmıştım. Sahada, sınıftaki Arda'dan başka bir çocuk vardı. Herkesten daha hızlı koşuyordu. Okul arkadaşlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla uyumluydu. Onu bugünlere getiren azim ve kararlılığı herkes için bir ders oldu. Sürekli sınıflarımda Arda'yı anlatıyorum, onunla gurur duyuyorum."

'TOPLUM ÖNÜNDE KONUŞMAK ZORUNDA KALIRSIN'

Arda'yla ilgili bir anısını da anlatan Ruken Güven, "Arda bir gün arka sırada oturuyordu. 'Arda gelip metni sen anlatır mısın?' dedim. Çekinerek, 'Hayır gelmeyeyim hocam ben anlatmayayım' dedi. Ben de ona 'Hayır yarın toplum karşısında konuşmak durumunda kalabilirsin onun için gelip anlatman gerekiyor' dedim. Çekine çekine gelip anlatmıştı. Ancak bugün basın karşısında çok iyi konuşuyor. Tüm öğretmenlerinden aldığı eğitim onu bugüne getirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA