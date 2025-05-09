Arda Güler İlk Kez Açıkladı! Kimsenin Bilmediği Fenerbahçe Anısı… Mektubu Duygulandırdı

Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid’e transfer olan, genç milli futbolcu Arda Güler, herkesin merak ettiği hikayesini sonunda açıkladı. 8 Mayıs tarihli bir mektup kaleme alan Arda Güler ‘Güzel ülkemin bütün çocukları, size hikâyemi anlatmanın zamanı geldi. Bütün hikayemi’ diyerek seslendi.

'HEP FUTBOL OYNUYORDUM'

‘Türkiye’deki kız ve erkek çocuklarına, her şeyin mümkün olabileceğini gösterebilmesini umuyorum' diye belirten Güler, şunları söyledi:

12 yaşındayken, bir Playstation almaya kafayı takmıştım. Bunu ne kadar çok istediğimi anlayamazsınız. Babama her gün yalvardım. Tek istediğim FIFA 17’ydi.

Ben çocukken pek video oyunu oynamazdım, çünkü hep sokakta futbol oynuyordum. Ama bir gün arkadaşlarımdan birisi PS4 aldı ve içinde FIFA 17 vardı, o gün hayatımızın en güzel günlerinden biri gibiydi. Alex Hunter ile kariyer modunu görünce – off. Çıldırdık.

'BABAMA PS4 İÇİN YALVARIRDIM'

Alex Hunter’ı hatırlıyor musunuz? Bazılarınız bunun için çok genç olabilir. FIFA 17’nin The Journey (Yolculuk) adında bir modu vardı. Bu modda Alex adında, kimsenin tanımadığı bir çocuk olarak başlayıp büyük kulüplerle anlaşma imzalamaya çalışıyordun. Eğer başarırsan, Cristiano Ronaldo gibi büyük yıldızlarla yan yana tünelden sahaya çıkıyordun.

Bizim için oyundan çok daha fazlasıydı bu, televizyon ekranında gördüğümüz rüyamızdı. O kadar çok bağlanmıştım ki. Arkadaşımın evinden ne zaman eve dönsem, babama PS4 için yalvarırdım. “Çok uslu olacağım! Derslerime çok iyi çalışacağım!”

Ama bir gün okuldan eve döndüğümde, mutfak masasının üstünde bir paket vardı. Playstation şeklinde bir kutuydu. Çıldırdım.

Sonra benim FIFA’da Yolculuk modunun olmadığını fark ettim. Alex Hunter’ı bulamadım. Bazı tuhaf isimler de vardı. Cristiano Ronaldo olmak istediğimde, “MD White” isminde bir kulüp seçmem gerekiyordu. Ama çakma bir FIFA’m olması umurumda değildi. Ona rağmen seviyordum.

'DOĞDUĞUM ANDAN İTİBAREN FENERBAHÇELİ’YDİM'

Varlıklı bir ailede büyümediğini belirten Güler, babasının Fenerbahçe’ye olan sevgisini şöyle anlattı: O sadece bir Fenerbahçe taraftarı değildi, adeta Fenerbahçe’yle yaşıyordu. Hep, ‘Bizim damarlarımızdaki kan sarı-lacivert akar' derdi. Babam sayesinde, doğduğum andan itibaren Fenerbahçeli’ydim. Neredeyse kelimenin tam anlamıyla.

'ATMOSFER İNANILMAZ'

2014 yılında Fenerbahçe’ye verilen stadyum cezası sayesinde ilk bilet bulabildiğini belirten Arda Güler ‘İlk kez Şükrü Saraçoğlu’na gitmek, bir hayal dünyasına ilk kez ayak basmak gibiydi. İçeriden merdivenleri çıkıyorsunuz ve her basamakla tribünleri ve sahayı biraz daha iyi görüyorsunuz ve ta ki… oradasınız. Önünüzde tüm stad beliriyor ve sonra o sesi duyuyorsunuz… atmosfer inanılmaz. Tribünlerde hiç erkek yoktu ama eminim ki o stadyumu sadece çocuklarla doldursanız bile, o atmosfer yine de dünyanın en iyilerinden biri olurdu’ dedi.

'HOCAM BENDE BİR ŞEY GÖRMÜŞTÜ'

Ben dokuz yaşındayken, bir gün babama beni Gençlerbirliği Akademisi’ne yazdırması gerektiğini söyledi. Babam buna hayır dedi çünkü oraya her gün gitmek bir saatlik yol demekti. Ama Mahmut Hocam bende bir şey görmüştü ve babamı ikna etti. Babam beni her gün idmana götürmeye başladı, bu onun için saatler süren bir işti. Bu sırada dükkan, ortağına emanetti. Ne olduğundan emin değilim ama bir gün babam beni bir kenara çekti ve “Oğlum ….. Dükkanı kapatmamız gerekiyor.” dedi.

Bir süre sonra, babamlar yeni bir dükkan açtılar. Bu durumumuzu hafifletti ama birkaç sene sonra Fenerbahçe beni istediğinde, aklımızda sadece futbol vardı diyemem. Paraya ihtiyacımız vardı.

'HAYALİM FENERBAHÇE’DE OYNAMAKTI'

Benim hayalim Fenerbahçe’de oynamaktı ama bunun aynı zamanda çok riskli ve büyük bir karar olduğunun farkındaydık. İleride profesyonel bir futbolcu olacağımdan kimse emin olamazdı. Sonunda babam “Boğulacaksan büyük denizde boğul” dedi.

'TEKLİFLERİ ART ARDA GELMEYE BAŞLADI'

Hayallerini, Fenerbahçe'de A takımda oynamak, frikik golü atmak, 10 numaralı formayı giymek ve Real Madrid'de oynamak olarak sıralayan Arda Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: Mesut Özil, 2022'de Fenerbahçe'den ayrıldığında, formanın yeni transferlerden birine verileceğini düşündüm. 17 yaşındaydım ve bir kral tacı nasıl isteyemezse, 10 numarayı da isteyemezdim. Ama yönetim kurulu üyeleri bana, 'Arda, forma senin ama sadece onu giymeye cesaretin varsa...' dediler. Bunu düşünmek tam tamına bir saniyemi aldı. 'Alıyorum'. Neredeyse kupa kazanmak gibiydi. O formayı giydiğimde kendimi yenilmez hissediyordum. Bazen Fenerbahçe'de yedek olduğumda, karşı takımın taraftarları bile teknik direktörden beni oynatmasını isterdi. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Ne diyebilirdim ki? Sadece teşekkür ederim. Ondan sonra her şey çok hızlı gelişti. Mart ayında yine Türk Milli Takımı'na çağrıldım. Sonraki aylarda, transfer teklifleri art arda gelmeye başladı.

'REAL MADRİD DÖRDÜNCÜ HAYALİM'

Arda Güler, babasının Real Madrid'den gelen teklifi kendisine ilettiğinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

Real Madrid... Dördüncü hayalim. Bu kadar hızlı olmuş olmasına inanmak gerçekten zordu. O yaz, babamla ben, gitmem için çok erken olup olmadığı konusunda uzun uzun konuştuk. Aslında olay çok karmaşıktı çünkü başka birçok teklif de vardı ve ne yapacağıma karar vermek zordu. Sonra Sayın Carlo Ancelotti ile görüntülü bir görüşmem oldu. Detayları hatırlamakta zorlanıyorum ama sanırım Hawaii gömleklerinden birini giymişti, güneş gözlükleri vardı ve galiba bir puro içiyordu. 'Arda, burada büyük bir geleceğin olacak. Belki ilk yıl değil ama fırsatların olacak. Modric ve Kroos çok yaşlanıyor, seni orta sahada oynatabiliriz' dedi. Adımı Modric ve Kroos ile yan yana duymak gerçeküstüydü. Konuşamadım. Sonra dedi ki 'Arda, Madrid'e geleceğine söz ver' Ben de dedim ki, 'Tabii ki efendim'. Telefonu kapattığımda babama baktım ve karar verdik. 'Eğer boğulacaksan büyük denizde boğul..." Burada olmak için o kadar çok şeyden vazgeçmiştik ki ve şimdi hayalimiz gerçek olmuştu. PlayStation'da Alex Hunter olarak oynamak için param yoktu. O yüzden gerçekte ona dönüşmek zorunda kaldım."

'BENİM İÇİN BABA GİBİ OLDU'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin kendisi için önemini vurgulayan milli futbolcu, "İlk baştan beri Ancelotti, benim için bir baba gibi oldu. Ama komikti çünkü her konuda benimle şakalaşırdı ve ben hala dünyanın en büyük kulübünü kavramaya çalışan, gözlerini açmış bir çocuktum. Ne zaman ciddi olup olmadığını anlayamıyordum. Türk halkının Real Madrid'in her maçında oynamamı istediğini biliyorum. Ben de istiyorum ama sabırlı olmam gerektiğini biliyorum. Ancelotti, bana dünyanın en iyi orta sahalarından biri olabileceğimi söylüyorsa, bu benim için kulübün bir planı olduğu anlamına geliyor. Bu senenin başında 20 yaşıma girdim. Defterimde hala gerçekleşmeyi bekleyen çok fazla hayal var. Real Madrid için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. O Şampiyonlar Ligi kupasını gerçekten hak ederek kazanmak istiyorum. Bu kulüpte de 10 numara olmayı da çok isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi