İspanya'da Kral Kupası'nın Sahibi Barcelona Oldu! Arda Güler Maça Damga Vurdu

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Real Madrid'i uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kazanan taraf oldu. Oyuna 55. dakikada oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, takımının attığı ikinci golün asistini kaydetti.

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İspanya'da Kral Kupası'nın Sahibi Barcelona Oldu! Arda Güler Maça Damga Vurdu

İspanya Kral Kupası'nda dün akşam La Liga devleri Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona, 28. dakikada Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı, bu skor değişmeden sona erdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Türk milli futbolcu Arda Güler'in 55. dakikada Cebellos'un yerine oyuna girmesinin ardından Real Madrid oyunda üstünlüğü ele geçirerek 70. dakikada Mbappe'nin golüyle eşitliği yakaladı.

İspanya'da Kral Kupası'nın Sahibi Barcelona Oldu! Arda Güler Maça Damga Vurdu - Resim : 1

ARDA'NIN ASİSTİ ÖNE GEÇİRDİ

77. dakikada Arda Güler'in asistinde Tchouameni'nin fileleri havalandırmasıyla Madrid ekibi 2-1 öne geçti. 84. dakikada Ferran Torres'in golüyle 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti.

116. dakikada Kounde'nin golüyle Barcelona sahadan 3-2 galip ayrılarak 32. kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.

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Kaynak: İHA

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