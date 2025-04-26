Fenerbahçe Gaziantep'te Geri Döndü: 2 Dakikada Maçı Çevirdi

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan 3-1’lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

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Fenerbahçe Gaziantep'te Geri Döndü: 2 Dakikada Maçı Çevirdi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kritik bir mücadelede karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçın ilk 15 dakikası, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe ise bu erken gole karşılık vermek için oyunun kontrolünü ele almaya çalıştı.

Fenerbahçe Gaziantep'te Geri Döndü: 2 Dakikada Maçı Çevirdi - Resim : 1

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, 68. dakikada Talisca'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Bu golün hemen ardından, yalnızca 1 dakika sonra Edin Dzeko’nun kaydettiği golle öne geçen Fenerbahçe, baskısını artırdı.

Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 72. dakikada Fred'den geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan 3-1’lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Bu galibiyetle puanını 75'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla zirveyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetti. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenirken, dördüncü hakem görevinde Mehmet Ali Özer yer aldı.

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Kaynak: İHA

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Gaziantep Fenerbahçe Futbol
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