Fenerbahçe Gaziantep'te Geri Döndü: 2 Dakikada Maçı Çevirdi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kritik bir mücadelede karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçın ilk 15 dakikası, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe ise bu erken gole karşılık vermek için oyunun kontrolünü ele almaya çalıştı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, 68. dakikada Talisca'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Bu golün hemen ardından, yalnızca 1 dakika sonra Edin Dzeko’nun kaydettiği golle öne geçen Fenerbahçe, baskısını artırdı.

Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 72. dakikada Fred'den geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan 3-1’lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Bu galibiyetle puanını 75'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla zirveyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetti. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenirken, dördüncü hakem görevinde Mehmet Ali Özer yer aldı.

Kaynak: İHA