Gündoğdu Futbol Sahası Hizmete Açıldı

Osmangazi Belediyesi, 6 bin 175 metrekare alan üzerine inşa edilen Gündoğdu Futbol Sahası’nı hizmete açtı. Futbol sahasına geçen yıl hayatını kaybeden Osmangazi Belediye Meclis üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın adının verileceği açıklandı.

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Gündoğdu Futbol Sahası Hizmete Açıldı

Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nde inşa edilen futbol sahasını hizmete açtı. Açılışın ardından Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan, Aydın’a üzerinde isminin yazılı olduğu Gündoğdu Spor forması hediye etti.

Açılışın ardından futbol sahasına gezen Aydın ve protokol üyeleri penaltı atışı yaptı. Aydın, Gündoğdu Spor Kulübü’nün düzenlediği Başkanlık Kupası turnuvasında birinci olan takıma şampiyonluk kupasını verdi.

Gündoğdu Futbol Sahası Hizmete Açıldı - Resim : 1

'19 AÇILIŞ VE SEKİZ TEMEL ATMA YAPTIK'

Açılış töreninde konuşan Aydın, şunları söyledi: Bu tesisimize, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden rahmetli meclis üyemiz Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın adını vereceğiz. Bunun için belediye meclisinde karar aldık. Bu hafta içerisinde isim değişikliğini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Feyyaz Alptuğ Memişoğulları kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Maalesef erken yaşta aramızdan ayrıldı. İnşallah ismini bu futbol sahasında yaşatacağız. Göreve başlamamızın ardından geçen bir yıl içerisinde 19 açılış ve sekiz temel atma yaptık. Geldiğimiz günden itibaren hem geçmiş yönetim döneminden kalan işleri tamamlamak adına, hem de sıfırdan temelini attığımız işleri Osmangazililerle buluşturmak adına yoğun mesai sarf ettik.

Kaynak: ANKA

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