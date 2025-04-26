FIFA'dan Eyüpspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a ağır bir yaptırım uyguladı. Alınan karara göre Eyüpspor, üç transfer dönemi boyunca yeni oyuncu transfer edemeyecek. Yasak, 23 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

FIFA'nın bu kararı hangi gerekçeye dayandırdığı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Eyüpspor cephesinden karara itiraz gelip gelmeyeceği de merak konusu.

Yasağın Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un transfer planlarını ve sezona hazırlığını nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi