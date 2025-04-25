Türkiye Kupası Finalinin Yeri ve Tarihi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

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Türkiye Kupası Finalinin Yeri ve Tarihi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın finaliyle ilgili açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun finali Gaziantep'te oynanacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi. Açıklamada ayrıca, "Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

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Ziraat Türkiye Kupası
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