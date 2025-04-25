Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Başladı
2000 metrelik parkurda düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de başladı.
Edirne’de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları başladı. 2000 metrelik parkurda düzenlenen organizasyon 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki eleme yarışlarıyla başladı.
Elemeleri geçen sporcular, hafta sonu gerçekleştirilecek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.
Yarışlara yarın 17 yaş altı kategorisindeki müsabakalarla devam edilecek.
Organizasyon, pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
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