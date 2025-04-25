Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde Finalde

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 ile geçen Trabzonspor, finale yükseldi. Bordo-mavililerin rakibi AZ Alkmaar - Barcelona karşılaşmasının galibi olacak.

Son Güncelleme:
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde Finalde

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İsviçre'de oynanan UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya’nın Salzburg takımını 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bordo-mavililer, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor UEFA
Son Güncelleme:
Barcelona'nın Real Madrid Maçı Kadrosunda Sürpriz İsim Barcelona Kadrosunda Sürpriz
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Milli Para Tekvandoculardan Büyük Başarı: Tam 7 Madalya Kazandılar Milli Para Tekvandoculardan Büyük Başarı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!