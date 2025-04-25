Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde Finalde
UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 ile geçen Trabzonspor, finale yükseldi. Bordo-mavililerin rakibi AZ Alkmaar - Barcelona karşılaşmasının galibi olacak.
Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İsviçre'de oynanan UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya’nın Salzburg takımını 2-1 yenerek finale yükseldi.
Bordo-mavililer, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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