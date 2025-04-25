Barcelona'nın Real Madrid Maçı Kadrosunda Sürpriz İsim

Barcelona'nın Real Madrid ile karşılaşacağı mücadele öncesinde Marc Andre Ter Stegen'in maç kadrosuna alındı.

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Barcelona'nın Real Madrid Maçı Kadrosunda Sürpriz İsim

Barcelona’da uzun süre sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Alman file bekçisi Marc Andre Ter Stegen, Real Madrid ile oynayacakları İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finalinin kadrosuna alındı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı duyuruldu.

Barcelona ile Real Madrid, TSİ 23.00'te Kral Kupası finalinde karşılaşacak.

Kaynak: AA

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