Milli Para Tekvandoculardan Büyük Başarı: Tam 7 Madalya Kazandılar

Milli Para Tekvandocular 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda toplam 7 madalya kazanma başarısı gösterdi.

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Milli Para Tekvandoculardan Büyük Başarı: Tam 7 Madalya Kazandılar

Çin'in Taian kentinde düzenlenen 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda Para Tekvando Milli Takımı, büyük başarıya imza attı. Milliler turnuvada 1 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 7 madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando (WT) Asya Federasyonu tarafından organize edilen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için kota puanı sağlayan organizasyonda, 13 milli sporcu mücadele etti.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazanırken, 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Büşra Emire, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal, 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Melis Türk bronz madalyaya ulaşan isimler oldu.

Kaynak: AA

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