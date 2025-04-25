Papa'nın Cenazesinde Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Papa Franciscus'un yarınki cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

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Papa'nın Cenazesinde Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine Türkiye adına katılacak isim belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yarın (26 Nisan Cumartesi) düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye’yi temsil edeceği öğrenildi.

Vatikan, Papa Franciscus'un Tabuttaki Görüntülerini Paylaştı: Elinde Tespih, Parmağında Yüzük...Vatikan, Papa Franciscus'un Tabuttaki Görüntülerini Paylaştı: Elinde Tespih, Parmağında Yüzük...Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

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