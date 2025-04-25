Papa'nın Cenazesinde Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Papa Franciscus'un yarınki cenaze törenine katılacağı öğrenildi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine Türkiye adına katılacak isim belli oldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yarın (26 Nisan Cumartesi) düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye’yi temsil edeceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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