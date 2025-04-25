İBB Meclisi’nden Deprem Sonrası Çatı Katları İçin Yeni Düzenleme: Oybirliğiyle Kabul Edildi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşüm süreçlerini de hızlandırdı. Artçı sarsıntıların sürdüğü megakentte yeni bir imar düzenlemesi belediye meclisinden geçti. Yeni düzenlemede çatı katları bağımsız konut haline getirilebilecek ve çatı alanları daha dayanıklı, modern ve yalıtımlı yaşam alanlarına dönüştürülecek.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın, çatı katlarının kullanımıyla ilgili hazırladığı imar düzenlemesi, İBB Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi. ‘Çatı Alanlarına İlişkin Plan Notu’ adıyla sunulan teklif, kentsel dönüşümü teşvik etmeyi ve İstanbul genelindeki çatı katlarını standart, estetik ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlıyor.

ÇATI KATLARI BAĞIMSIZ KONUT OLACAK

Yeni düzenleme kapsamında çatı katları, bağımsız bir konut olarak değerlendirilebilecek. Böylece inşaat alanında herhangi bir artış olmadan, mevcut çatı alanları ekonomik bir değere dönüşerek bina sahiplerinin kentsel dönüşüm maliyetleri azalacak. Aynı zamanda İstanbul’un önemli sorunlarından biri olan kaçak yapılaşma ve plansız çatı değişikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Söz konusu düzenlemenin içinde neler var?

- Çatı katları bağımsız bir konut olarak kullanılabilecek.

- İnşaat alanı artırılmadan, çatı katları bir değere dönüştüğü için bina sahibine kentsel dönüşümün maliyeti azalacak.

- İstanbul’un en önemli sorunlarından olan çatı katlarında kaçak yapılaşmanın ve proje dışı değişikliklerin önüne geçilecek.

- Çatı alanları daha dayanıklı ve estetik hale getirilecek.

- Çatı araları modern, yalıtımlı ve konforlu yaşam alanlarına dönüştürülecek.

Kaynak: Haber Merkezi