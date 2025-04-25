CHP'li Taşcıer'den Bakan Memişoğlu'na Tepki! 'Ailenin Kimlerden Oluşacağına Siz Karar Veremezsiniz'

Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl "Normal Doğum Eylem Planı" adı altında yaptığı sezaryen karşıtı yayınlar sonrası geçtiğimiz haftalarda Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe ile maçları öncesi sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı bir pankartla çıkması Türkiye gündemine yerleşti. Sağlık Bakanlığı eliyle kadınlara cinsiyetçi bir dayatma yapıldığı yönünde eleştiriler bulunurken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun son açıklamaları da tansiyonu daha da yükseltti.

Maçta pankartın açılmasına yönelik eleştirilere "Normal bir şey bu. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" şeklinde bir yanıt vererek şaşkınlık yaratan Bakan Memişoğlu, bu kez de katıldığı bir televizyon yayınında, çocuk sahibi olmayan kişilerin aile olamayacağını iddia ederek kamuoyunda tartışma yarattı. Memişoğlu’nun "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı-koca oluyorsunuz" ifadesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'den de bir tepki geldi.

'KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN GÜNDEM YARATMA ÇABASI'

CHP'li Taşcıer, bu açıklamanın yalnızca "cehalet" diyerek geçiştirilemeyeceğini söyleyerek, bakan koltuğunda oturan bir şahsın "cezai ehliyetinin olup olmadığını sorgulatan" açıklamalar yapamayacağını, bunun kendi başına bir halk sağlığı problemi olduğunu ifade etti. Gamze Taşcıer, mevcut iktidarın çok tehlikeli bir zihniyetin temsilcisi olduğunu, kadınları sadece doğurganlıkları üzerinden tanıdıklarını savundu.

Gamze Taşcıer, Bakan Memişoğlu'nun ettiği hipokrat yeminini işaret ederek, kendisinin bunun aksine etik, insani ve ahlaki değerlere yabancı olduğunu ve kadın bedeni üstünden bir gündem yaratma niyetinde olduğunu belirtti. Erkeklerin kadınların doğurganlığı üzerine yorum yapmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Kadınlar hükümetin nüfus politikalarının bir aracı değildir. Kadınlar makine değildir, doğurma zorunluluğu olan varlıklar değildir. Ailenin kimlerden oluşacağına, kadınların ne zaman, nasıl ve kaç çocuk sahibi olacağına karar vermek sizin haddiniz değildir" dedi.

'ÇOCUĞU OLMAYANLARA NASIL 'AİLE DEĞİLSİNİZ' DERSİNİZ?'

Aile kavramının çocuğa indirgenemeyeceğini ve aksinin saygısızlık olduğunu vurgulayan Taşcıer, Sağlık Bakanlığı'nın da kurum olarak kendisini "aile" şeklinde tanımladığını hatırlattı ve "Bu aileyi çocuk yaparak mı kurdunuz? Yoksa aynı amaç doğrultusunda emek veren, birbirine saygı ve dayanışmayla bağlı bireylerden oluştuğu için mi kendinizi bir aile olarak tanımlıyorsunuz? Eğer ikinciyi savunuyorsanız, o halde kadınlara “çocuk yapmadığınız sürece aile sayılmazsınız” demeye ne hakkınız var?" ifadelerini kullandı.

Görevini layıkıyla yapmayacak olanların koltuklarını bırakması gerektiğini söyleyen Gamze Taşcıer, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu Sağlık Bakanı Memişoğlu’na karşı tavır almaya davet etti.