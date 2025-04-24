Özgür Özel’den SOL Parti'ye Ziyaret, ‘Ortaklaştığımız En Önemli Tespit...’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SOL Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında parti sözcüleriyle bir araya gelen Özel, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘ORTAKLAŞTIĞIMIZ EN ÖNEMLİ TESPİT…’

Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"31 Mart 2024 yılında kurulan yerel seçim sandığına darbe yapıyorlar. Gelecekteki genel seçim sandığına darbe yapıyorlar. Karşısındaki en kuvvetli adayı hapse atıyor. Gelecekteki seçim sandığını koymamayı dahi göze alabilirdi.

Halk iradesine sahip çıktı. Muhalefeti bir ve bir arada tutarak demokrasiyi savunmayı çok önemsiyoruz. Demokraside seçimler olur, kaybeden gider, kazanan gelir yönetir. Demokrasi dışına yeltenenler ülkeyi felakete sürüklerler. Bu süreçle ilgili ortaklaştığımız en önemli tespit, üniversite gençliğinin bu sürece yürekleri ile koyduğu katkıdır"

'MÜCADELEMİZİ ÇOĞALTMAYA KARARLIYIZ'

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ise, İstanbul depremi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettti.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Sadece dün gördüğümüz deprem gerçeği dahil bu rejimin ne kadar çürümüş ve bu rejimden kurtulmanın bütün halk için ne kadar hayati bir gerçeği olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu tek adam rejiminden kurtulmak hepimizin en büyük önceliğidir. Birleştiğimiz ve ortak hücum ettiğimiz temel nokta budur. Bunun için birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi çoğaltmaya kararlıyız."

Kaynak: ANKA