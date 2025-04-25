Bingöl'de 3 Araç Birbirine Girdi! 6 Yaralı

Bingöl-Muş Bulvarı üzerinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada, plakaları 38 ABZ 999, 12 T 0021 ve 06 DUP 429 olan otomobil, taksi ve hafif ticari araç çarpıştı. Sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen kazada 6 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA