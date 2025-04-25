Bingöl'de 3 Araç Birbirine Girdi! 6 Yaralı
Bingöl’de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl-Muş Bulvarı üzerinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada, plakaları 38 ABZ 999, 12 T 0021 ve 06 DUP 429 olan otomobil, taksi ve hafif ticari araç çarpıştı. Sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen kazada 6 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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