Galatasaray ve Fenerbahçe Transferde Birbirine Girdi
Bayern Münih’in yıldızı Leroy Sane için harekete geçen Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Mesut Özil’in Galatasaray’ı önermesi ise Fenerbahçe cephesinde büyük tepki yarattı.
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Süper Lig'deki ezeli rekabet, bu kez transfer kulislerine taşındı. Fenerbahçe ile Galatasaray, Bayern Münih’in yıldızı Leroy Sane’yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, Alman futbolcunun fikir almak üzere Mesut Özil’e başvurduğu öğrenildi. Ancak Özil’in Sane’ye Galatasaray’ı önermesi, Fenerbahçe cephesinde büyük kriz yarattı.
"MESUT BÖYLE BİR ŞEY DEMİŞ OLAMAZ”
Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mesut Özil’e tepki gösterdi. Aydın Cingöz’e konuşan Baki, "Gerçekten inanmakta zorlanıyorum. Mesut’un Galatasaray’ı tavsiye etmiş olması akıl almaz. Biz Fenerbahçe olarak geçmişte Galatasaray'la birçok transferde karşı karşıya geldik, örneğin Fred transferi gibi. Ancak hiçbir zaman rakip kulübü kötülemedik. Biz kendi kulübümüzün değerlerini anlattık. Mesut’un bu şekilde bir yönlendirme yapması bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.
TARAFTARDAN DA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları da Mesut Özil’e tepkilerini dile getirdi. Kulüpte forma giymiş bir ismin ezeli rakip Galatasaray’a transfer tavsiyesi vermesi, sarı-lacivertli camiada büyük rahatsızlık yarattı. Olayın yankıları büyürken, Mesut Özil cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.