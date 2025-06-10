Galatasaray ve Fenerbahçe Transferde Birbirine Girdi

"MESUT BÖYLE BİR ŞEY DEMİŞ OLAMAZ”

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mesut Özil’e tepki gösterdi. Aydın Cingöz’e konuşan Baki, "Gerçekten inanmakta zorlanıyorum. Mesut’un Galatasaray’ı tavsiye etmiş olması akıl almaz. Biz Fenerbahçe olarak geçmişte Galatasaray'la birçok transferde karşı karşıya geldik, örneğin Fred transferi gibi. Ancak hiçbir zaman rakip kulübü kötülemedik. Biz kendi kulübümüzün değerlerini anlattık. Mesut’un bu şekilde bir yönlendirme yapması bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.