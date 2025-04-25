Ankara'nın Yanı Başında 20 Yıllık Çile! Mahalleli İsyan Etti: 'Atla Eşekle Taşıyoruz Perişanız'

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Boğazkaya Mahallesi'nde 20 yıldır süren sıkıntısı, köy halkını isyan ettirdi. Civar köylerde ve mahallelerde su sorunu yaşanmazken, su sıkıntısı yaşanan Boğazkaya Mahallesi’nde yaşayanlar köyden taşınmaya başladı.

'20 SENEDİR SUYUMUZ KESİK'

Çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerini yerine getiremeyen köylüler, 20-25 kilometre uzaklıktaki köylerden su taşıyarak evlerindeki tankerleri doldurduklarını söylerken köylülerden Ali Şeker şunları söyledi: 15-20 senedir suyumuz kesik. Tankerlerle ve akarsularla içme suyumuzu temin etmekteyiz. Her seçimde muhtarlar ve belediye başkanları ‘Biz suyunuzu getireceğiz' diyor. ‘Bu size olan bir borcumuz, mutlaka getireceğiz' diyorlar ama seçim bittikten sonra maalesef isteklerimiz yerine getirilmiyor. Şu an tankerlerle başka köylerden su getirmekteyiz. Bazı komşularımız traktörle su çekiyorlar, traktörü olmayanlar ne yapacak?

'ATLA, EŞEKLE SU TAŞIYORUZ'

Kendi aracıyla çevre köylerden su getirdiğini belirten Şeker ‘Kaç sefer gidebilirim? Hiç olmayanlar var. Eski zamanlardaki gibi atla, eşekle su taşıyoruz. Bu duruma düştük. Civarda su bulundu ama suyu köye getiremediler. Kış gelsin, yağmur ve kar yağsın derken biz hala bekliyoruz’ diyerek yardım istedi.

'TANKERLERLE GETİRİYORUZ'

Ahmet Tamer ise yaşadıkları su sorununu şöyle anlattı: Biz mağduruz. Tankerlerle çay suyu getiriyoruz. Diğer köylere gidip bidon doldurup getiriyoruz. Biz bu yüzden köye gelmek istemiyoruz. Birazcık eski köyün suyu akıyor. Hayvanları oradan suluyoruz ama köye bir faydası yok. Polatlı'da oturuyoruz. Suyumuz olsa kışa kadar burada yaşardık. Bütün işimiz gücümüz burada. Su olmadığı için 1 hafta işimizi yapıp kaçıp gidiyoruz. Ne bulaşık yıkayabiliyoruz ne çamaşır yıkayabiliyoruz. Tarlaya gidip geliyoruz, sonra kirli kirli Polatlı'ya dönüyoruz.

'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ'

Ahmet Aydın, ise şöyle konuştu: Susuzluktan hem hayvanlar hem insanlar kırılıyor. Biz de Türkiye'nin insanıyız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Haymana Belediyesi bize bakmıyor, ilgi göstermiyor. Vahim durumdayız, perişanız. Her kapıda takılı olan tankerler elektrikle su pompalıyor evlerimize. Taşıma suyla değirmen dönmez. 3-5 gün sürecek olsa idare edelim diyeceğiz ama öyle değil.

Kaynak: İHA