Vatikan, Papa Franciscus'un Tabuttaki Görüntülerini Paylaştı: Elinde Tespih, Parmağında Yüzük...

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan’da yüzyıllardır süregelen geleneksel geçiş süreci başladı. Felç geçirmesi ve geri döndürülemez kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Papa için yapılan ilk resmi işlemler kamuoyuyla paylaşıldı.

TABUTUN İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Vatikan, Papa'nın tabutu içindeki ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görsellerde, Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz’in, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan’daki özel şapelde Papa Francis’in naaşına kutsal su serptiği anlar yer aldı. Tören, son ayinlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

CENAZE SÜRECİ BAŞLADI

Papa’nın ölüm ilanı, 21 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 sularında yüksek sesle okunarak resmen duyuruldu. Ardından cenaze süreci, naaşın tabuta konulmasıyla başladı. Vatikan’daki özel şapelde düzenlenen törende, Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz, Papa'nın bedenine kutsal su serpti.

Ölüm ilanının ardından geleneksel prosedürler doğrultusunda, Papa'nın Vatikan’daki konutu ve Papalık Sarayı'ndaki şahsi kullanım alanları mühürlendi. Bu işlemler, Kamerlengo Kardinal Farrell’in gözetiminde, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra eşliğinde gerçekleşti.

BALIKÇI YÜZÜĞÜ İMHA EDİLDİ

Papa’nın resmî mührü olarak bilinen "balıkçı yüzüğü" de kilise hukukuna uygun biçimde imha edildi. Bu adımla birlikte Katolik Kilisesi’nde “sede vacante” yani makamın boşluğu dönemi resmen başlamış oldu. Bu süreçte, yeni Papa’yı seçecek kardinallerin toplanacağı konsilin (konklav) hazırlıkları da başlatıldı.

PAPA 'GÖSTERİŞSİZ BİR VEDA' İSTEDİ

Papa Franciscus’un daha önce açıklanan vasiyetine göre, kendisi Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na, “özel bir süsleme olmadan” gömülmek istiyor. Mezartaşına ise yalnızca Latince papalık adı olan “Franciscus” yazılacak. Bu kararla Papa, 1914'ten bu yana Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası dışında gömülecek ilk Papa olacak.

Santa Maria Maggiore, Roma’daki dört büyük papalık bazilikasından biri olarak kabul ediliyor ve şehirde Meryem Ana’ya adanmış en büyük kutsal yapı olma özelliği taşıyor.

CENAZE TÖRENİ İÇİN TARİH BELİRLENECEK

Vatikan kaynaklarına göre, Papa Franciscus’un cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günleri arasında bir tarihte yapılması bekleniyor. Törenin detayları, kardinallerin toplanmasının ardından resmen açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi