Cinayet ve Hırsızlıktan Aranan İki Kişi Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. 'Tasarlayarak öldürme' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, "Tasarlayarak öldürme" suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Mustafa Ö. ile çeşitli "Hırsızlık" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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