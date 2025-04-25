2026 Altın Küre Ödülleri Ne Zaman? Tarih Belli Oldu
Geçen yıl ödül sahiplerinin geceye damga vurduğu Altın Küre Ödülleri'nin heyecanla beklenen tarihi açıklandı. Gelecek yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri 11 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek.
Geçen yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde geceye 4 ödülle "Emilia Perez" filmi damgasını vurmuştu. Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken Demi Moore "Cevher" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.
11 OCAK'TA DÜZENLENECEK
Gelecek yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin beklenen tarihi açıklandı. Sunuculuğunu Nikki Glaser'ın üstleneceği, Oscar'ın habercisi Altın Küre Ödülleri töreni 11 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek.
Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek ödül töreninde adaylar ise 8 Aralık'ta açıklanacak.
Kaynak: DHA
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