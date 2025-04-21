Fenerbahçe Borsada da Yatırımcısının Başını Yaktı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yaşanan gelişmeler, futbol takımlarının Borsa İstanbul’daki hisse hareketlerine de doğrudan yansıdı.

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Fenerbahçe Borsada da Yatırımcısının Başını Yaktı

Galatasaray’ın Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalması hem sahada hem borsada olumsuz etki yarattı.

FENERBAHÇE HİSSESİ GÜNE SERT KAYIPLA BAŞLADI

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5’e çıkan Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul’daki hisse senedi fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yüzde 7,65 değer kaybederek 42,76 liradan başladı. Gün içindeki işlemlerde ise hisse fiyatı yüzde 8’e varan düşüşle 42,60 liraya kadar geriledi.

Fenerbahçe Borsada da Yatırımcısının Başını Yaktı - Resim : 1

GALATASARAY VE TRABZONSPOR YÜKSELİŞTE

Galatasaray hisseleri, sahadaki başarının etkisiyle yatırımcısına kazandırdı. Güne yüzde 7,49 artışla 2,01 liradan başlayan sarı-kırmızılı kulübün hisseleri, saat 10.25 itibarıyla yüzde 6,95 artışla 2 liradan işlem gördü. Trabzonspor hisseleri ise yüzde 2 yükselerek 0,92 liraya çıktı.

BEŞİKTAŞ HAFİF DÜŞÜŞ YAŞADI

Beşiktaş hisseleri güne yüzde 0,49 artışla 2,06 liradan başlamasına rağmen, ilerleyen saatlerde yüzde 0,98 gerileyerek 2,03 liraya indi.

Borsa İstanbul’da işlem gören dört büyük kulüp hisseleri, hem sahadaki başarı hem de puan durumu açısından doğrudan etkilenmeye devam ediyor.

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Kaynak: AA

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