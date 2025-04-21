Hazır Yemek Şirketi Baha Catering İflasın Eşiğinde! Alacaklılar Toplantısı Tarihi Belli Oldu

Mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Baha Catering Gıda ve Turizm Servis Taşımacılığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Mahkeme tarafından verilen kesin mühlet süresi içinde, şirket ile ilgili alacaklılar toplantısının tarihi ve yeri duyuruldu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Hazır Yemek Şirketi Baha Catering İflasın Eşiğinde! Alacaklılar Toplantısı Tarihi Belli Oldu

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan, Esenyurt’ta faaliyet gösteren Baha Catering ile şirket ortağı Kader Yıldız hakkında, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/336 esas numaralı dosyasında 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet kararı verildi. Mahkeme kararıyla konkordato komiseri görevine Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyfeddin Pençe ile Bağımsız Denetçi Deniz Akkaya Mar devam ederken, Özgür Muhittin Esen’in yerine mali müşavir Zeki Özkan atandı.

Hazır Yemek Şirketi Baha Catering İflasın Eşiğinde! Alacaklılar Toplantısı Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

TOPLANTI TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Komiser heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, alacaklılar toplantısının 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.00’te Esenyurt’ta bulunan Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki Burça Baklava Pastanesi’nde yapılmasına karar verildi.

Toplantıda saat 14.00-14.30 arasında Baha Catering şirketine, 14.30-15.00 arasında ise Kader Yıldız’a ait konkordato projeleri görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

ALACAKLILARA KATILIM ÇAĞRISI VE DETAYLAR DUYURULDU

İcra İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar, toplantıdan önceki yedi gün içinde Yeşilyurt’taki Pelin Sokak, Oktay Bey Apartmanı No: 3 Daire 1 adresinde yer alan komiserlik ofisinde ilgili belgeleri inceleyebilecek. Toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik belgeleriyle, tüzel kişilerin ise imza sirküleri ve yetki belgeleriyle hazır bulunmaları gerekiyor.

Toplantıya katılamayan alacaklılar ise, 9 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yedi gün içinde komiserlik ofisine giderek ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla revize konkordato projesine ilişkin kabul ya da ret beyanlarını iletebilecek.

Bu süre içinde oy kullanmayan alacaklıların, konkordato projesine olumsuz oy vermiş sayılacakları ilan ve ihtar edildi.

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