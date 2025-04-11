Türkiye'den Dünyaya İhracat Yapıyordu! Tekstil Devi İflas Başvurusunda Bulundu

Tekstil devi İnfo Global Dys, yaşadığı ekonomik krizden çıkamayan firma iflas başvurusunda bulundu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Türkiye'den Dünyaya İhracat Yapıyordu! Tekstil Devi İflas Başvurusunda Bulundu

2002 yılında Yağmur Tekstil olarak sektöre adım atan ve 2010 yılında DYS Tekstil olarak faaliyetlerine devam eden firma, 2017 yılında adını İnfo Global Dys Tekstil olarak değiştirmişti. Eonomik zorluklarla mücadele eden firma, sonunda iflas başvurusunda bulundu.

Türkiye'den Dünyaya İhracat Yapıyordu! Tekstil Devi İflas Başvurusunda Bulundu - Resim : 1

GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALINDI

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, İnfo Global Dys Tekstil için konkordato kararı verdi. Mahkeme, borçlulara üç ay süreyle geçici mühlet tanıdı. İlgili kararda, mahkeme, alacaklı sayısı ve alacak miktarlarını dikkate alarak, konkordatonun başarıya ulaşması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi. Ayrıca, firma hakkında yapılan başvuruda, geçici konkordato komiseri olarak Bülent Sezgin, Prof. Dr. Necla Akdağ Güney ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar görevlendirildi.

Türkiye'den Dünyaya İhracat Yapıyordu! Tekstil Devi İflas Başvurusunda Bulundu - Resim : 2

KONKORDATO İTİRAZI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Konkordato sürecine ilişkin itirazlar için alacaklılara 7 günlük kesin süre tanındı. Alacaklılar, süresi içinde mahkemeye başvurarak konkordato mühleti verilmesini engelleyebileceklerini ve bu talebin reddedilmesini isteyebileceklerini belirtti.

Mahkemenin, 2025/286 Esas sayılı davasının ilk duruşması 3 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama, ilgililere ilanen duyuruldu.

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