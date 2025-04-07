İstanbul'un 33 Yıllık Hastane Devi Konkordato İlan Etti! Özel Aksu Göztepe Hastanesi için 3 Aylık Mühlet Verildi

1992 yılında hasta kabulüne başlayan ve uzun yıllardır sağlık sektöründe hizmet veren Özel Göztepe Hastanesi, ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan etti. 2024 yılında Aksu Holding bünyesine katılarak "Özel Aksu Göztepe Hastanesi" adını alan hastane için İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

KONKORDATO TALEBİ İÇİN GEÇİCİ MÜHLET

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Mart 2025 tarihinde verdiği ara kararla, davacı Ali Asker Aksu, Aksu Holding Anonim Şirketi ve Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Mahkeme, aynı zamanda geçici komiser olarak İcra İflas Hukukçusu Serdar Kale, Ferhat Koç ve yeminli mali müşavir Mustafa Dağüstü’nün görevlendirildiğini açıkladı.

DURUŞMA TARİHİ VE ALACAKLILARIN İTİRAZ HAKKI

Mahkeme tarafından belirlenen duruşma tarihi ise 27 Haziran 2025 olarak belirlendi. Alacaklılar, mahkemenin verdiği mühlet kararı hakkında 7 gün içerisinde itirazda bulunabileceklerini ve konkordato talebinin reddedilmesini isteyebileceklerini duyurdu.