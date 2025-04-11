TOKİ'den Dar Gelirlilere Yeni Konut Fırsatı! Sudan Ucuza Satılacak, Elini Çabuk Tutan Tapusunu Alacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlara yönelik nisan ayı sosyal konut kampanyasını başlattı. Konya’nın Seydişehir ilçesinde yer alan 20 adet 2+1 konut, uygun ödeme koşulları ve kura yöntemiyle satışa sunuldu.

TOKİ'den Dar Gelirlilere Yeni Konut Fırsatı! Sudan Ucuza Satılacak, Elini Çabuk Tutan Tapusunu Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin Seydişehir Gökçehöyük Mahallesi’ndeki konut projesi için başvurular 10 Nisan itibarıyla başladı. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, 16 Nisan 2025 tarihine kadar Halk Bankası'nın Konya şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.

TOKİ'den Dar Gelirlilere Yeni Konut Fırsatı! Sudan Ucuza Satılacak, Elini Çabuk Tutan Tapusunu Alacak - Resim : 1

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kura ile hak sahiplerinin belirleneceği projeye, Seydişehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar ya da son bir yıldır ilçede ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. Satışa sunulan daireler brüt 86,2 metrekare, net ise 68,76 metrekare büyüklüğünde olacak.

TOKİ'den Dar Gelirlilere Yeni Konut Fırsatı! Sudan Ucuza Satılacak, Elini Çabuk Tutan Tapusunu Alacak - Resim : 2

ÖDEME KOŞULLARI AÇIKLANDI

Satışa sunulan konutların fiyatı 2 milyon 382 bin 513 TL olarak belirlenirken, yüzde 25 peşinatla 595 bin 628 TL ödeme yapılması gerekiyor. Geri kalan tutar ise 120 ay vadeyle ödenecek. Aylık taksitler 12 bin 670 TL ile 15 bin 187 TL arasında değişecek. Taksitler, yılda iki kez memur maaş zam oranlarına göre güncellenecek. KDV tutarı ise satış bedeline dahil olmayıp, konut tesliminde ayrıca ödenecek.

TOKİ'den Dar Gelirlilere Yeni Konut Fırsatı! Sudan Ucuza Satılacak, Elini Çabuk Tutan Tapusunu Alacak - Resim : 3

GEREKLİ BELGELER VE DETAYLAR

Başvuru sırasında nüfus kayıt örneği veya adrese dayalı ikametgah belgesi ibraz edilmesi gerekiyor. Konut kampanyasına dair ayrıntılı bilgilere TOKİ’nin resmî internet sitesi ile Halk Bankası’nın ilgili şubelerinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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