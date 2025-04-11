Çin'den ABD'ye Bir Rest Daha: Tarife Oranı Yüzde 125'e Yükseltildi

ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranının yüzde 145'e çıkarmasının ardından Çin'den ABD'ye bir rest daha geldi. Çin, ABD mallarına uygulanan tarife oranının yüzde 125'e yükseltildiğini duyurdu. Çin'in açıklamasında ABD'den gelecek olası bir misillemeye ise yanıt verilmeyeceği belirtildi.

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Çin'den ABD'ye Bir Rest Daha: Tarife Oranı Yüzde 125'e Yükseltildi

Çin Maliye Bakanlığı, ABD mallarına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125'e yükseltildiğini açıkladı.

ÇİN BAŞKA MİSİLLEME YAPMAYACAK

Açıklamada ek gümrük vergisinin 12 Nisan'da yürürlüğe gireceği ifade edilirken, "Eğer ABD, Çin'in ihraç ettiği malalara ek gümrük vergileri uygulamaya devam eder ise, Çin bunu görmezden gelecek" denildi.

Beyaz Saray, dün ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı gümrük vergisi oranının yüzde 145'e yükseltildiğini duyurmuştu.

ÇİN'DEN AB'YE ÇAĞRI

Çin, ABD'nin 'karşılıklı tarife artışlarıyla birlikte tırmanan gerilimde, Avrupa Birliğine (AB), ABD'nin tek taraflı adımlarına birlikte karşı koyma çağrısı yaptı.

Çin ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede ABD'nin tarife artışlarıyla tetiklediği küresel ticaret gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi görüşmede, tarife savaşının kazananının olmayacağını, dünyaya karşı koymanın sonunda kendini izole etmekle sonuçlanacağını belirterek ABD'nin tarife politikasına, Trump'ın ve ABD'nin adını anmadan eleştiri getirdi.

Çin ve AB'nin ekonomik küreselleşmenin ve serbest ticaretin savunucusu olduğuna dikkat çeken Şi, "Çin ve AB, tek taraflı zorbalığa karşı birlikte direnmeli" çağrısı yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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