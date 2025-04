Avrupa Birliği'nden ABD Kararı, Onlar da Durdurdu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerine karşı Avrupa Birliği'nin (AB) 15 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan önlemlerini 90 günlüğüne ertelendiğini açıkladı.

Von der Leyen sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın açıklamasını dikkate aldıklarını belirterek, müzakerelere şans tanımak istediklerini dile getirdi. Üye ülkelerden misilleme önlemlerine güçlü destek geldiğine vurgu yapan Leyen, bununla birlikte önlemlerin uygulanmasını 90 gün süreyle durduracaklarını belirtti.

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our…