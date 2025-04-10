Avrupa Birliği'nden ABD Kararı, Onlar da Durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç birçok ülkeye uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurma kararı almasının ardından, AB de ABD mallarına uygulanacak olan tarifeleri aynı süreyle durdurma kararı aldı.

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Avrupa Birliği'nden ABD Kararı, Onlar da Durdurdu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerine karşı Avrupa Birliği'nin (AB) 15 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan önlemlerini 90 günlüğüne ertelendiğini açıkladı.

'MÜZAKERELERE ŞANS TANIMAK İSTİYORUZ'

Von der Leyen sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın açıklamasını dikkate aldıklarını belirterek, müzakerelere şans tanımak istediklerini dile getirdi. Üye ülkelerden misilleme önlemlerine güçlü destek geldiğine vurgu yapan Leyen, bununla birlikte önlemlerin uygulanmasını 90 gün süreyle durduracaklarını belirtti.

Donald Trump'ın AB'den çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 oranında gümrük vergisine karşılık olarak, AB'nin ABD'den ithal yaklaşık 21 milyar euro değerinde mala yönelik düzenlenen misilleme gümrük vergilerinin 15 Nisan'da yürürlüğe girmesi öngörülüyordu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşları, karşılıklı misillemelerle sürüyor. Çin'in ABD'ye uyguladığı yüzde 84'lük gümrük vergisi artışının ardından Trump'tan yeni bir hamle daha gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranının derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN GERİ ADIM

Trump ayrıca kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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