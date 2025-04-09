Çin'den ABD'ye Bir Misilleme Daha: Kritik Gün Yarın

Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardı. Kararın 10 Nisan'dan itibaren uygulanacağı belirtildi

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Çin'den ABD'ye Bir Misilleme Daha: Kritik Gün Yarın

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi paketine dünyadan tepkiler sürerken, Çin'den bir adım daha geldi. Çin, 10 Nisan'dan itibaren ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkaracağını duyurdu.

ABD'DEN JET AÇIKLAMA

Çin’in vergi misillemesine ABD cephesinden jet yanıt geldi. ABD Hazine Bakanı Scott, Çin’in hamlesine ilişkin açıklamasında, "Çin'in gelip müzakere etmek istememesi ve tarife kararı talihsizlik. Çin tarifelerini artırabilir ama ne olmuş yani? Çin'in bu durumu tırmandırması onları için kayıp. Gelip masaya oturmalılar" diye konuştu.

ABD’nin yeni gümrük vergileri resmen devreye girerken, en büyük darbeyi Çin aldı. ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi oranı yüzde 104’e çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerden günde 2 milyar dolar kazandıklarını savundu.

Çin cephesinden gelen açıklamada ise, ABD’nin gümrük vergileri ile mücadele edecek yeterli araca sahip oldukları belirtilmişti.

Çin, ABD’den gelen vergi adımına karşılık verecekleri bildirmişti.

ÇİN'İN ALTERNATİFLERİNE DE BÜYÜK EK VERGİLER

Trump'ın tarife politikasında Çin'e alternatif olabilecek ülkelere de ek tarifeler getirmesi, Amerikan firmalarının tedarik zincirlerini çeşitlendirme alternatiflerini de azaltıyor.

ABD, "karşılıklı tarifeler" kapsamında Güneydoğu Asya ülkeleri Vietnam'a yüzde 46, Kamboçya'ya yüzde 49, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Tayland'a yüzde 37 ve Çin'in rakibi Hindistan'a yüzde 26 ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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