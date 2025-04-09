Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 846'ya Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 846'ya yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 846'ya Yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 36 can kaybının kayıtlara geçtiği, 41 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 482 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 688 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 846'ya, yaralı sayısı ise 115 bin 729'a yükseldi.

Kaynak: İHA

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