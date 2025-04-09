İspanya’dan ABD’ye ‘Ticaret Savaşları’ Eleştirisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife kararlarıyla ilgili konuştu.

Sanchez, “Halkımızın kalkınması ve refahı için serbest ticaretin kararlı savunucularıyız. Kimse bir ticaret savaşıyla ilgilenmiyor. Ticaret savaşlarıyla kimse kazanamaz” ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, ticaret savaşlarında, başta orta sınıf ve işçiler olmak üzere herkesin kaybettiğini vurguladı.

Kaynak: DHA