Çin'de Yangın Felaketi! 20 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
Çin'de bir huzurevinde yangın faciası yaşandı. 20 kişinin hayatını kaybetti yangında 19 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Çin'in Hebei eyaletinde bulunan Chengde şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.
Yerel saatle 21.00 sıralarında çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık iki saat içinde kontrol altına aldı.
20 KİŞİ ÖLDÜ
Olay sonrası 20 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Huzurevi sahibi gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Kaynak: İHA
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