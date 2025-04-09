Çin'de Yangın Felaketi! 20 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Çin'de bir huzurevinde yangın faciası yaşandı. 20 kişinin hayatını kaybetti yangında 19 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Çin'de Yangın Felaketi! 20 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Çin'in Hebei eyaletinde bulunan Chengde şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel saatle 21.00 sıralarında çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık iki saat içinde kontrol altına aldı.

Çin'de Yangın Felaketi! 20 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

20 KİŞİ ÖLDÜ

Olay sonrası 20 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Huzurevi sahibi gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

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Kaynak: İHA

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Çin Yangın huzurevi
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