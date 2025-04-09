Myanmar'daki Depremde Can Kaybı Artıyor

Myanmar’da üst üste yaşanan iki depremde yaşamanı yitirenlerin sayısı yükseliyor. Yapılan son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3645’e yükseldiği duyuruldu.

Myanmar'daki Depremde Can Kaybı Artıyor

Myanmar’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan duyuruda yaşamını yitirenlerin sayısının 3645’e yükseldiği belirtilirken, yaralı sayısı ise 5017 olarak açıklandı.

Öte yandan kayıp olduğu tespit edilen 150’ya yakın kişinin, arama kurtarma ekipleri tarafından bulunabilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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