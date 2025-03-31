Depremin Vurduğu Myanmar'da Ulusal Yas İlan Edildi

Myanmar hükümeti, ülkede 31 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Depremin Vurduğu Myanmar'da Ulusal Yas İlan Edildi

Depremin vurduğu Myanmar'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği belirtilerek, ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

7.7'LİK DEPREMDE BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, 1.700 kişi hayatını kaybetmiş, 3.400 kişinin yaralanmış ve yaklaşık 300 kişi de kaybolmuştu.

Kaynak: DHA

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