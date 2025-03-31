İspanya'da Maden Faciası! 5 Ölü Var
İspanya'da bir maden ocağındaki makinede meydana gelen patlama faciaya neden oldu. Yetkililer 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Degana yerleşim yerindeki bir kömür madeninde yerel saatle 09.30'da (TSİ 10.30) patlama meydana geldi ve 5 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, patlamanın, madenin üçüncü katındaki çalışmalar sırasında bir makinede meydana geldiğini belirtti. Patlamada 4 kişinin ağır yaralandığını kaydeden yetkililer, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.
Asturias özerk yönetim hükümeti sözcüsü Guillermo Pelaez, patlama sırasında maden işçilerinin grafit üretimi için bir mineral üzerinde izinli çalışma yürüttüğünü duyurdu.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve Sivil Yardım ekibi gönderildi.
Kaynak: AA