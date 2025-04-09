ABD ve Rusya'dan İstanbul'da Kritik Görüşme: Masada Hangi Konular Var?

ABD ve Rusya, şubattaki toplantının ardından bir kez daha İstanbul'da görüşme kararı aldı. İki ülkeden görüşmeye ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.

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ABD ve Rusya'dan İstanbul'da Kritik Görüşme: Masada Hangi Konular Var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle, Rusya ile ABD arasında diplomatik temaslar sıklaştı. Tarafların İstanbul’da yarın ikinci kez bir araya geleceği bildirildi. Görüşmenin yarın (10 Nisan 2025) 10.00’da Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılacağı kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin Moskova cephesinden yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak” ifadelerini kullanırken, Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Peskov, Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor” diye konuştu.

ABD ve Rusya'dan İstanbul'da Kritik Görüşme: Masada Hangi Konular Var? - Resim : 1

UKRAYNA GÜNDEMDE YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce da görüşmeye ilişkin açıklamasında, Ukrayna’nın gündemde olmayacağını belirtti.

Tammy, “ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrarlı kılmak için çalışmak üzere 10 Nisan’da, İstanbul’da ikinci kez bir araya gelecek” diye konuştu. Tammy, siyasi veya güvenlikle ilgili bir konunun konuşulmayacağını söyledi.

İki ülkenin heyetleri 27 Şubat’ta da İstanbul’da uzmanlar düzeyinde bir görüşme yapmıştı. Heyetler, her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesini konuşmuştu.

Dünyanın Gözü Yine Türkiye'de! ABD ve Rusya İstanbul'da İkinci Kez Masaya Oturacak: Tarih Belli OlduDünyanın Gözü Yine Türkiye'de! ABD ve Rusya İstanbul'da İkinci Kez Masaya Oturacak: Tarih Belli OlduDünya

Kaynak: AA-DHA

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