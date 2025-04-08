Dünyanın Gözü Yine Türkiye'de! ABD ve Rusya İstanbul'da İkinci Kez Masaya Oturacak: Tarih Belli Oldu

​ABD ve Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmak ve ikili ilişkilerindeki mevcut çıkmazları aşmak amacıyla bir kez daha Türkiye’de buluşuyor. Kritik görüşme 10 Nisan Perşembe günü, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılacak.

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Dünyanın Gözü Yine Türkiye'de! ABD ve Rusya İstanbul'da İkinci Kez Masaya Oturacak: Tarih Belli Oldu

ABD ve Rusya arasında diplomatik temaslar devam ediyor. Yabancı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek. Görüşme 10 Nisan Perşembe günü sabah saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılacak.

Rus haber ajansı TASS'ın, Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre ise İstanbul'daki görüşmede Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak göreve başlaması beklenen Aleksandr Darçiyev, başkanlık edecek. ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

NE OLMUŞTU?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının görüşmelere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılacağını bildirmişti. İlk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti. Arnavutköy’deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Kaynak: AA

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