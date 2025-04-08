Kenya'da Kolera Salgın Alarmı! 6 Kişi Öldü

Kenya, ülkedeki kolera salgınından dolayı 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kenya'da Kolera Salgın Alarmı! 6 Kişi Öldü

Kenya Sağlık Bakanlığı, kolera salgınının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı kabine sekreteri Aden Duale, Kenya'nın batısındaki Migori ve Kisumu ilçelerinde ve başkent Nairobi'de bildirilen ölümlere ek olarak 97 kişinin hastalığa yakalandığını duyurdu.

Duale, yaptığı açıklamada salgını yönetmek ve kontrol altına almak için yeterli hazırlıklara sahip olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık salgını kontrol altına almak amacıyla gözetimi artırdı. Tüm ilçelerde alarmdayız. Herhangi bir uyarıya zamanında yanıt verilmesini sağlamak için gözetim faaliyetleri artırıldı ve toplum bilinci yoğunlaştırıldı" .

Kaynak: DHA

Etiketler
Kenya Salgın
Güney Kore'den Kuzey Kore Askerlerine Uyarı Ateşi Güney Kore'den Kuzey Kore Askerlerine Uyarı Ateşi
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Trump'tan Çin'e Kritik Mesaj! 'Sizi Bekliyoruz' Trump'tan Çin'e Kritik Mesaj! 'Sizi Bekliyoruz'
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor