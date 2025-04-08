Kenya'da Kolera Salgın Alarmı! 6 Kişi Öldü

Kenya Sağlık Bakanlığı, kolera salgınının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı kabine sekreteri Aden Duale, Kenya'nın batısındaki Migori ve Kisumu ilçelerinde ve başkent Nairobi'de bildirilen ölümlere ek olarak 97 kişinin hastalığa yakalandığını duyurdu.

Duale, yaptığı açıklamada salgını yönetmek ve kontrol altına almak için yeterli hazırlıklara sahip olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık salgını kontrol altına almak amacıyla gözetimi artırdı. Tüm ilçelerde alarmdayız. Herhangi bir uyarıya zamanında yanıt verilmesini sağlamak için gözetim faaliyetleri artırıldı ve toplum bilinci yoğunlaştırıldı" .

Kaynak: DHA