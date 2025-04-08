Trump'tan Çin'e Kritik Mesaj! 'Sizi Bekliyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkeye uygulama kararı aldığı fahiş ek gümrük vergi tarifelerinin küresel piyasaları altüst etmesinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 34 oranında ek vergi getireceği duyurusu sonrası Çin'den de misilleme kararı gelirken, ABD Başkanı kendi platformu Truth Social üzerinden konuyu değerlendirdi.

Güney Kore ile olumlu bir görüşme yaptığını belirten Trump görüşme sonrası Çin'den de benzerini beklediklerini ima ederek aramaları beklediğini söyledi. ABD Başkanı, Çin'in de anlaşmak isteyeceğini vurguladı.

'HARİKA BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIM'

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"Güney Kore'nin Geçici Başkanı ile harika bir telefon görüşmesi yaptım. Onların sürdürülemez tarifelerini, gemi inşalarını, ABD LNG'sinin büyük ölçekli satın alımını, Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimleri ve Güney Kore'ye sağladığımız askeri koruma için olan ödemeleri konuştuk. Bu askeri ödemeleri benim ilk dönemimde başlattılar ama uykucu Joe Biden, bilinmeyen nedenlerle anlaşmayı feshetti. Bu herkes için şok ediciydi. Her durumda her iki ülke için de harika bir anlaşmanın olasılığı var. En üst düzey ekipleri ABD'ye giden bir uçakta ve işler iyi gibi görünüyor.

'ÇİN'İN ARAMASI BEKLİYORUZ'

Ayrıca, ABD ile bir anlaşma yapmak isteyen birçok başka ülkeyle de görüşüyoruz. Güney Kore'de olduğu gibi ticaret ve tarifeler tarafından kapsanmayan diğer konuları gündeme getiriyor ve bunların da müzakere edilmesini sağlıyoruz. Çin de bir anlaşma yapmak istiyor ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Onların da aramasını bekliyoruz. Bu gerçekleşecek. Tanrı ABD'yi korusun."

Kaynak: Haber Merkezi