İsrail, Kudüs'te BM'ye Bağlı Okulu Kapatıyor

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te BM'ye bağlı bir kız okulunu kapatma kararı aldığı duyuruldu.

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İsrail, Kudüs'te BM'ye Bağlı Okulu Kapatıyor

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okulunu kapatacağı öğrenildi. Filistin yönetimi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doğu Kudüs’teki Şufat Mülteci Kampı'nda bulunan kız okuluna sabah saatlerinde İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendiği bildirildi. Askerlerin okul müdürüne, okulun 8 Mayıs 2025'e kadar kapatılması yönündeki kararı ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin "müdürler, öğretmenler, çalışanlar hatta velilerin bu tarihten sonra okul binasına girmesinin yasak olduğu ve ihlalin suç sayılacağını" açıkladığı aktarıldı.

Okulun "ruhsatı olmadığı" gerekçesiyle İsrail'in kapatma kararı aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, kapatmanın süresinin ise belli olmadığı ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 30 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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