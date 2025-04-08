Avrupa'da Savaş Korkusu! Trump'ın Askeri Planı Ortaya Çıktı

ABD Başkanlığı görevine resmen başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri ülke politikasında radikal değişikliklere giden Donald Trump, birçok ülkeye fahiş ek gümrük vergisi getirdiğini açıklayarak küresel ekonomiye bir darbe vururken, şimdi de askeri planları ortaya çıktı.

ABD merkezli televizyon kanalı NBC News, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, Doğu Avrupa'dan yaklaşık 10 bin ABD askerini geri çekme önerisini değerlendirdiğini bildirdi. Haberde, bu durumun Avrupa'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı düşüncesini cesaretlendirebilecek bir adım olarak yorumlandığı belirtildi.

PUTİN'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORDU

Önceki Joe Biden yönetiminin Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'ya sınırı olan Romanya ve Polonya gibi ülkelerin savunmalarını kuvvetlendirmek için 2022 yılında konuşlandırdığı 20 bin askeri personelden oluşan birliklerin yarısının, kıtadan çekilmesine ilişkin görüşmelerin yapıldığı ifade edildi. Romanya ve Polonya'daki ABD askerlerinin sayısının azaltılması yönündeki tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Putin'i, Ukrayna'da ateşkesi kabul etmesi için ikna etmeye çalıştığı bir zamana denk geldi.

AVRUPA'DA ENDİŞE BÜYÜDÜ

Avrupalı yetkililer, Pentagon'un öneriyi kabul etmesi durumunda ABD'nin, Rusya'yı büyüyen bir tehdit olarak gören Avrupa'daki müttefiklerine sırt çevirmiş olacağını söyledi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Seth Jones'a göre de Ruslar, ABD kuvvetlerinin küçülmesini, caydırıcılığın zayıflaması olarak algılayarak Avrupa'ya çeşitli şekillerde müdahale etmeye başlayacak.

ODAĞINI ÇİN'E ÇEVİRMEK İSTİYOR

Trump yönetimi, askeri kaynaklarının Çin'e odaklanmasını istediği için Avrupalı müttefiklerinin artık kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk almalarını istediklerini söyledi. Pentagon'un üst düzey Politika Danışmanı Elbridge Colby de “Çin'e daha fazla odaklanılması” çağrısında bulunarak “Ukrayna'ya daha fazla kaynak ayrılmasına karşı çıkarak, Çin tehdidine odaklanmak adına Avrupa'daki asker sayısının azaltılması” gerektiğini savundu.

UKRAYNA'YA YARDIM EDECEK Mİ?

Ancak Trump'ın seçim kampanyasında sık sık savaşı hızlı bir şekilde sona erdirme vaadini dile getiren Trump'ım Ukrayna'ya silah ve diğer yardımları sağlama sözü vermediği de hatırlatıldı. Trump, Ukrayna'ya taviz vermesi için baskı yapıp Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile kamuoyu önünde yaşadığı gerginliğin ardından askeri ve istihbarat yardımını bir hafta süreyle askıya alarak gelecekteki ABD'nin askeri yardımı konusunda da kesin bir taahhütte bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA