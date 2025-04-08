Gazze'de Acı Bilanço! Can Kaybı 50 Bin 810'a Yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Son 24 saatte 58 kişi daha hayatını kaybetti, 213 kişi ise yaralandı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda toplam can kaybı 50 bin 810'a, yaralı sayısı 115 bin 688'e ulaştı. Bu sayı, her geçen gün artan ölümlerle birlikte adeta bir felaketi gözler önüne seriyor.

Gazze Şeridi, bir yıkımın eşiğinde, sivil halk sürekli tehlike altında yaşamaya devam ediyor.

Son kayıp, Gazze'deki medya çalışanlarından geldi. İsrail’in dün sabah düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur, yaşam mücadelesini kaybetti.

Mansur’un ölümünün ardından, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 211'e yükseldi.

Kaynak: İHA