İsrail'den Gazze Şeridi'nde Ev Saldırısı! 6 Kişi Öldü

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'ya gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail'den Gazze Şeridi'nde Ev Saldırısı! 6 Kişi Öldü

Bir yılı aşkın süredir katliamlarına devam eden İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde Ayiş ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı 115 bin 475'e yükseldi.

Kaynak: AA

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