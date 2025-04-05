Gazze Şeridi'nde Son 24 Saatte 60 Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 50 bin 669'a yükseldi.

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Gazze Şeridi'nde Son 24 Saatte 60 Can Kaybı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 60 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı. Saldırılarda 162 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1309 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 184 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 669'a, yaralıların sayısının 115 bin 225'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yollarda ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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