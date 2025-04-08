Uluslararası Af Örgütü’nden Korkutan Rapor, 2015 Yılından Bu Yana En Yüksek İnfaz Sayısı

Uluslararası Af Örgütü, 2024 Ölüm Cezaları ve İnfazlar Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, 2024 yılında 15 ülkede bin 518 kişi infaz edildi. 2024 yılı infaz sayısında 2015 yılından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldığı ortaya çıktı.

Uluslararası Af Örgütü’nden Korkutan Rapor, 2015 Yılından Bu Yana En Yüksek İnfaz Sayısı

Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı 'Ölüm Cezaları ve İnfazlar 2024' raporunda yer alan detaylar dikkat çekti. Dünya genelinde ölüm cezasının uygulanmasına ilişkin hazırlanan raporda, 2024 yılında 15 ülkede bin 500'den fazla kişinin infaz edildiği belirtilirken, infaz sayısının da 2015'ten bu yana en yüksek sayı olduğu ifade edildi. Yanı sıra 2023'te bin 153 olan infaz sayısının 2024'te yüzde 32 arttığı da tespit edildi.

Uluslararası Af Örgütü’nden Korkutan Rapor, 2015 Yılından Bu Yana En Yüksek İnfaz Sayısı - Resim : 1

'YALNIZCA 15 ÜLKE İNFAZ UYGULAMIŞ'

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, rapora ilişkin bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: Ölüm cezası bugünün dünyasında yeri olmayan tüyler ürpertici bir uygulamadır. Binlerce infazdan sorumlu olduğunu düşündüğümüz bazı ülkelerde gizlilik devam ederken ölüm cezası uygulamaya devam eden ülkelerin tek başına bir azınlık olduğu da ortadadır. 2024 yılında yalnızca 15 ülkenin infaz uygulamasıyla bu sayının üst üste ikinci yıl en düşük sayıda kalması, bu zalimane, insanlık dışı ve alçaltıcı cezadan uzaklaşıldığının bir göstergesidir.

Uluslararası Af Örgütü’nden Korkutan Rapor, 2015 Yılından Bu Yana En Yüksek İnfaz Sayısı - Resim : 2

'İRAN, IRAK SORUMLU'

‘İran, Irak ve Suudi Arabistan geçen yıl ölümlerdeki sert artıştan sorumluydu’ diye vurgulayan Callamard ‘Bu ülkeler, insan haklarını ihlal ederek ve uyuşturucuyla bağlantılı suçlar ve terörizm suçları nedeniyle utanmazca insanların canını alarak bilinen infazların yüzde 91'inden fazlasını gerçekleştirdi’ dedi.

Kaynak: ANKA

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