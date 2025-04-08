Yunanistan'da Basın Grevde! Bugün Hiçbir Şey Yazılmıyor

Yunanistan'da gazeteciler Basın Çalışanları Birliği'nin çağrısı üzerine çalışma şartlarında iyileştirme talebiyle bir günlüğüne greve çıktı. Ülkede televizyon ve radyo bültenleri durdu, internet siteleri güncelleme yapmıyor, gazeteler çıkmayacak.

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Yunanistan'da Basın Grevde! Bugün Hiçbir Şey Yazılmıyor

Yunanistan'da basın çalışanları toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talebiyle harekete geçti. Basın Çalışanları Birliği (ESHEA) çağrı yaptı ve gazeteciler bir günlüğüne greve çıktı. Yunanistan'daki haber akışı tamamen durdu.

Basın mensupları yaptıkları ortak açıklamada, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi için müzakerelerin başlatılması, basında en düşük işe başlangıç maaşının 1250 euro olması, ücretlere en az yüzde 10 zam yapılması, şehir dışı görevlendirilme harcırahların artırılması, doğal afet haberlerinde günlük ekstra 250 euro ödeme yapılması gibi taleplerini dile getirdi.

BÜLTEN DURDU, GAZETELER ÇIKMAYACAK, SİTELER GÜNCELLEME YAPMIYOR

Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu. Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak. Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.

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Kaynak: AA

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Yunanistan Gazeteci
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