Pakistan'dan Filistin'e Destek İçin Bir Günlük Grev

Ateşkesi bozan İsrail, 7 Ekim'de başladığı Gazze saldırılarına devam ediyor. İsrail'in acımasız saldırılarına dünyadan da tepkiler geliyor. Pakistan, Filistin'e destek için 1 günlük greve gitti. Karaçi kentindeki tüccarlar, perakende ve toptan satış pazarları kapandı.

Tüccar dernekleri halkı greve destek olmaya çağırırken, Elektronik Pazarları Başkanı Rizwan Irfan, kentteki tüm elektronik pazarlarının kapalı kalacağını ve bunun bir birlik mesajı olduğunu belirtti.

Toptan Gıda Satıcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada, "İş dünyası, Gazze halkının yanındadır" ifadeleri kullanılırken, İlaç Pazarı Genel Sekreteri Muhammed Aslam ve Hurda Pazarı Başkanı Malik Zahid, pazarlarının tamamen kapanacağını duyurdu. Karaçi Tüccarları İttifakı liderlerinden Jameel Paracha ve Tariq Yol Tüccarları İttifakı da greve destek verdiklerini bildirdi.

Kaynak: İHA