Pakistan'dan Filistin'e Destek İçin Bir Günlük Grev

Pakistan'ın Karaçi kentinde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek olmak için 1 günlüğüne greve gidildi. Tüccar dernekleri halkı greve destek olmaya çağırdı.

Pakistan'dan Filistin'e Destek İçin Bir Günlük Grev

Ateşkesi bozan İsrail, 7 Ekim'de başladığı Gazze saldırılarına devam ediyor. İsrail'in acımasız saldırılarına dünyadan da tepkiler geliyor. Pakistan, Filistin'e destek için 1 günlük greve gitti. Karaçi kentindeki tüccarlar, perakende ve toptan satış pazarları kapandı.

Pakistan'dan Filistin'e Destek İçin Bir Günlük Grev - Resim : 1

Tüccar dernekleri halkı greve destek olmaya çağırırken, Elektronik Pazarları Başkanı Rizwan Irfan, kentteki tüm elektronik pazarlarının kapalı kalacağını ve bunun bir birlik mesajı olduğunu belirtti.

Pakistan'dan Filistin'e Destek İçin Bir Günlük Grev - Resim : 2

Toptan Gıda Satıcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada, "İş dünyası, Gazze halkının yanındadır" ifadeleri kullanılırken, İlaç Pazarı Genel Sekreteri Muhammed Aslam ve Hurda Pazarı Başkanı Malik Zahid, pazarlarının tamamen kapanacağını duyurdu. Karaçi Tüccarları İttifakı liderlerinden Jameel Paracha ve Tariq Yol Tüccarları İttifakı da greve destek verdiklerini bildirdi.

Gazze'de 602 Bin Çocukta Felç TehlikesiGazze'de 602 Bin Çocukta Felç TehlikesiDünya

İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden 'Filistin' Raporuİsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden 'Filistin' RaporuDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Gazze Filistin İsrail Pakistan
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 50 Bin 752 Oldu Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 50 Bin 752 Oldu
Trump’a Soğuk Duş Etkisi ‘ABD Ekonomisi Kötüye Gidiyor’ Trump’a Soğuk Duş Etkisi ‘ABD Ekonomisi Kötüye Gidiyor’
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
ÇOK OKUNANLAR
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu, Kılıçdaroğlu'nun Ekibi Tasfiye Edildi... İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı