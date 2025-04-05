İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden 'Filistin' Raporu

İsrailli insan hakları örgütlerine göre, Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin Batı Şeria'da uyguladığı şiddet ve terörizm, fiili olarak hükümet tarafından destekleniyor.

İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden 'Filistin' Raporu

İsrailli insan hakları örgütleri "Yesh Din" ve "İnsan Hakları için Doktorlar" tarafından İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği "savaş suçlarıyla" ilgili ortak bir rapor hazırlandı.

"Yerinden Edilmiş Topluluklar, Unutulmuş İnsanlar" başlığını taşıyan raporda Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarından edilmesinin, İsrail'in politikası ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Filistinlilerin gönüllü olarak değil, uzun vadeli kurumsal baskı, her gün gördükleri fiziksel şiddet, terörizmin sebep olduğu psikolojik sorunlar ve devasa ekonomik zararlar neticesinde zorunlu olarak yerlerinden edildiği kaydedildi.

Tüm bu faktörlerin birleşmesiyle insanlarda güven hissinin kaybolduğu, günlük yaşamın rutinlerinin yerine getirilemediği ve çobanlıkla uğraşan 7 Filistinli topluluğun evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

'YILLARCA FİLİSTİNLİLERİ TACİZ ETTİLER'

İsrail yönetiminin, Filistinli bu bedevi toplulukları tanımadığı ve yıllar boyunca taciz ettiği kaydedilen raporda, gaspçı İsraillilerin bu bedevi toplulukların yakınlarında yasa dışı tarımsal yerleşimler kurmasıyla asıl "dönüşümün" yaşandığı aktarıldı.

Son 2 yılda bu yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan şiddette yaşanan artışın dayanılmaz noktaya geldiği, bedevi topluluklara yaşam hakkı tanınmadığı ve zorla yerlerinden edildikleri belirtilen raporda, "İsrail, söz konusu yerleşimlerin yasa dışı olduğunu söyleyip gaspçı İsraillilerin eylemlerini resmi olarak desteklemiyor gibi görünse de fiili olarak destekliyor ve Filistinlilere yönelik şiddetin sonuçlarından faydalanıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Batı Şeria'daki bedevi toplulukların "can ve mal güvenliği, çalışma ve sağlık gibi" temel haklarını sistematik ve sürekli olarak ihlal ettiğine işaret edilen raporda, Filistinlileri Batı Şeria'dan zorla sürme suçunun, İsrail'de doğrudan devlet kurumları ya da vatandaşlar tarafından işlenen bir suç olduğu dile getirildi.

Kaynak: AA

2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
Zelenski'nin Memleketine Füzeli Saldırı Sonrası Feci Tablo Zelenski'nin Memleketine Füzeli Saldırı Sonrası Feci Tablo
Gazze Şeridi'nde Son 24 Saatte 60 Can Kaybı Gazze Şeridi'nde Son 24 Saatte 60 Can Kaybı
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
ÇOK OKUNANLAR
Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını İstanbul’da Açtı, Moda Savaşları Başladı Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını Açtı, Moda Savaşları Başladı
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu
ATV O Dizinin Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Apar Topar Final Yapıyor
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler
Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu