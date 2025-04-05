İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden 'Filistin' Raporu

İsrailli insan hakları örgütleri "Yesh Din" ve "İnsan Hakları için Doktorlar" tarafından İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği "savaş suçlarıyla" ilgili ortak bir rapor hazırlandı.

"Yerinden Edilmiş Topluluklar, Unutulmuş İnsanlar" başlığını taşıyan raporda Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarından edilmesinin, İsrail'in politikası ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Filistinlilerin gönüllü olarak değil, uzun vadeli kurumsal baskı, her gün gördükleri fiziksel şiddet, terörizmin sebep olduğu psikolojik sorunlar ve devasa ekonomik zararlar neticesinde zorunlu olarak yerlerinden edildiği kaydedildi.

Tüm bu faktörlerin birleşmesiyle insanlarda güven hissinin kaybolduğu, günlük yaşamın rutinlerinin yerine getirilemediği ve çobanlıkla uğraşan 7 Filistinli topluluğun evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

'YILLARCA FİLİSTİNLİLERİ TACİZ ETTİLER'

İsrail yönetiminin, Filistinli bu bedevi toplulukları tanımadığı ve yıllar boyunca taciz ettiği kaydedilen raporda, gaspçı İsraillilerin bu bedevi toplulukların yakınlarında yasa dışı tarımsal yerleşimler kurmasıyla asıl "dönüşümün" yaşandığı aktarıldı.

Son 2 yılda bu yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan şiddette yaşanan artışın dayanılmaz noktaya geldiği, bedevi topluluklara yaşam hakkı tanınmadığı ve zorla yerlerinden edildikleri belirtilen raporda, "İsrail, söz konusu yerleşimlerin yasa dışı olduğunu söyleyip gaspçı İsraillilerin eylemlerini resmi olarak desteklemiyor gibi görünse de fiili olarak destekliyor ve Filistinlilere yönelik şiddetin sonuçlarından faydalanıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Batı Şeria'daki bedevi toplulukların "can ve mal güvenliği, çalışma ve sağlık gibi" temel haklarını sistematik ve sürekli olarak ihlal ettiğine işaret edilen raporda, Filistinlileri Batı Şeria'dan zorla sürme suçunun, İsrail'de doğrudan devlet kurumları ya da vatandaşlar tarafından işlenen bir suç olduğu dile getirildi.

Kaynak: AA