Trump’a Soğuk Duş Etkisi ‘ABD Ekonomisi Kötüye Gidiyor’

Donald Trump’ın ekonomi politikalarına yönelik anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. ABD’lilerin yarısından fazlası Trump politikalarını onaylamazken ekonomik gücün kötü olduğunu belirtenlerin oranı dikkat çekti.

Trump’a Soğuk Duş Etkisi ‘ABD Ekonomisi Kötüye Gidiyor’

Dünyanın en büyük ekonomik gücü ABD’de ticaret savaşlarıyla birlikte yeni tartışmalar da alevleniyor. Yapılan anketlere göre ABD’nin ekonomi gücünün zayıf bulunduğu ortaya çıktı. Çalışmanın sonucuna göre katılımcıların yarısından fazlası kötü ekonomik gidişattan Başkan Donald Trump’ı sorumlu tutuyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından 1500 kayıtlı seçmenle yapılan ankette katılımcılara iç ve dış politikayla ilgili sorular yöneltildi. Katılımcıların sadece yüzde 36’sı ekonomik durumun iyiye gittiğini belirtirken yüzde 63’ü ise ABD ekonomik gücünü kötü olarak yorumladı. Katılımcıların yarısından fazlası bu durumunun nedeninin yeni ekonomik tarifeler olduğunu vurguladı.

Donald Trump’ın uygulamaya başladığı ekonomi politikalarının satın alınan üründeki fiyatları doğrudan etkilediğine inanların oranı yüzde 75 oldu. Anketi yanıtlayan ABD’lilerin yüzde 42’si ise Trump’ın politikalarını onaylamadığını belirtti.

Sosyal politikalarla ilgili verilen yanıtlar da dikkat çekti. Buna göre Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma girişimini olumlu karşılayanların oranı yüzde 42 olurken yüzde 55 ise bu karara karşı çıkıyor.

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