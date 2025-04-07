'Trump' Depremi Şiddetlendi: Küresel Piyasalar Tepetaklak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldiğinden beri aldığı radikal kararlar gündemden düşmezken, geçtiğimiz hafta açıkladığı fahiş ek gümrük vergileri küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. 50 ülke, itiraz ettiği yeni tarifeler hakkında ABD hükümeti ile görüşmek isterken, hisse senedi piyasalarında geçen hafta sert düşüş yaşandı.

ASYA

ABD'nin tarife kararı sonrasında yeni haftada da kan kaybı devam eden hisse senedi piyasaları güne sert düşüşlerle başladı. Geçen hafta yüzde 2,46 düşüş yaşayan Hong Kong'da Hang Seng endeksi, bugün de yüzde 12'lik kayıp yaşadı. Önceki hafta yüzde 0,28 oranında değer kaybeden Çin'deki Şanghay Bileşik endeksi, bugün yüzde 7,5 düştü.

AVRUPA

Yeni ek vergilerden ciddi ölçüde etkilenen bölgelerden olan Avrupa'da ise, kritik haftanın ardından bu hafta da gösterge Stoxx Europe 600 endeksinde seans öncesi işlemlerde yüzde 2,8 oranında bir düşüş gerçekleştiği görüldü.

ABD

Trump yönetiminin sert hamleleriyle dengeleri sarsılan ABD'de de geçtiğimiz hafta yüzde 9,1'lik rekor bir kayıp yaşayan S&P 500 endeksinde seans öncesi vadeli işlemler, yüzde 3'ün üzerinde ekside seyretmeye başladı.

TRUMP GERİ ADIM ATMAYACAK

Küresel piyasalarda dengeleri değiştiren politikaları sonrası ABD Başkanı Trump, yatırımcı güvensizliğinin oluşması ve piyasalara tedirginliğin yerleşmesi tartışmalarına yanıt olarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarife politikalarından asla geri adım atmayacağını söyleyerek birçok ülkeye rest çekti.

Kaynak: Haber Merkezi